России нужны азербайджанские яйца

Правительство России одобрило обнуление пошлин на импорт яиц. Цель российских властей - сформировать на внутреннем рынке достаточное предложение яиц, чтобы сбить цены, пишут СМИ этой страны.

Льгота будет актуальна с 1 января по 30 июня 2024 года, поставщики смогут ввезти 1,2 млрд штук яиц.

Как сообщают российские СМИ, Минсельхоз РФ уже ведет переговоры с «дружественными» государствами: до конца недели в страну поступят первые партии из Азербайджана, а в ближайшее время – из Турции.