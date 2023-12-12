Сколько продлится нестабильная погода

Неустойчивая дождливая погода на территории Азербайджана продлится до вечера 14 декабря, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составляла до 5 градусов тепла, в Нахчыванской Автономной Республике - 2-6 градусов тепла, в районах Центрального Арана - до 7 градусов тепла, в горных районах - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

В Баку выпало 34% месячной нормы осадков.