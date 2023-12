Новый посол США в Баку Марк Либби встретился со своим коллегой из Великобритании Фергусом Олдом.

«Приятно встретиться с послом Великобритании Фергусом Олдом. Я с нетерпением жду совместной работы над достижением общих целей в Азербайджане и на Кавказе, включая наше сотрудничество в области помощи в разминировании», - написал Либби по итогам встречи в аккаунте посольства США в Баку в соцсети Х.

❝Great to meet with 🇬🇧 Ambassador @FergusAuldFCDO. I look forward to working together on shared goals in 🇦🇿Azerbaijan and the Caucasus, including our cooperation in demining assistance.❞

