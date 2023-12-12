Тяжелые бои на украинском фронте
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки отбили более 50 атак россиян на Авдеевском направлении. За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений на линии фронта. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба Украины.
«На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку… Силы обороны успешно отразили 51 атаку врага…» - сообщил Генеральный штаб ВСУ.
На Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать россиян в районах Новомихайловки Донецкой области.
На Купянском направлении украинские защитники отбили восемь атак, на Бахмутском направлении - пять атак россиян. Силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах, утверждается в сводке.
Генштаб ВСУ сообщает о боевых действиях на Лиманском, Запорожском, Мелитопольском направлениях.