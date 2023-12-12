России наука не нужна

По его словам, если в 2010 году число кандидатских диссертаций, защищенных в российских вузах, составляло 33 700, то в прошлом году их было зафиксировано всего 11 400, а в целом в последние годы число новых кандидатов наук сокращается на 9 процентов в год.

Кроме того, он отметил, что снизилось и число аспирантов: с 2010 года - на 30 процентов.

В начале декабря Владимир Путин заявил об «отсутствии средств» на расширение программы поддержки молодых ученых. Выступая на встрече с ними, президент России сказал, что расширение потребовало бы денег из федерального бюджета, а найти их в ближайшее время «будет непросто».

За три дня до этого Путин подписал закон о федеральном бюджете на ближайшие три года, согласно которому расходы на армию будут увеличены почти на 70%, а их доля от всех бюджетных трат, почти 30%, станет рекордной со времен СССР. При этом финансирование научных исследований будет урезано вдвое.