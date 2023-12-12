Инфекции атакуют азербайджанцев: как защититься? РАССКАЗЫВАЕТ СПЕЦИАЛИСТ МИНЗДРАВА; обновлено 18:47
Инфекции чаще встречаются осенью и зимой. Ослабленный иммунитет и несбалансированный рацион ощутимо усиливают вероятность заболевания. Об этом сообщила эксперт, врач-терапевт Гюнай Исмаилова в ходе прямого эфира в официальном Instagram-аккаунте Минздрава.
Специалист отметила, что если заболевание имеет ярко выраженные симптомы и длится больше недели, следует обратиться к врачу. И посоветовала не заниматься самолечением.
«Ведь грипп при отсутствии правильного лечения может иметь серьезные осложнения», — добавила Исмаилова.
По ее словам, очень важно правильно питаться, потреблять больше жидкости, а также высыпаться. Ведь сон также играет большую роль в укреплении иммунной системы.
Исмаилова сообщила, что для защиты от заболеваний необходимо также правильно соблюдать правила гигиены и тепло одеваться.
«Что касается лета, то в это время года ситуация иная. Солнечный свет и жаркая погода губительно действуют на вирусы. Поэтому количество заболеваний снижается».
Специалист также рассказала о симптомах кори, которой в Азербайджане за последнее время все чаще болеют. И порекомендовала вакцинироваться.
«За последнее время корь обнаруживают как среди детей, так и среди взрослых. Первые симптомы появляются примерно через 8-12 дней после заражения. Клиника в основном похожа на инфекцию верхних дыхательных путей».
Заболевание начинается с таких симптомов, как кашель, насморк, боль в горле, общая слабость, высокая температура, небольшие пятна во рту и на щеках. Чувствительность глаз к свету также очень характерна для кори. Обычно на 4-8-й день болезни температура повышается до 39-41 градуса. Красные и коричневые высыпания, являющиеся основными симптомами, сначала распространяются на лицо, тело, а затем на руки и ноги. Высыпания держатся около 4 дней. По мере того, как сыпь исчезает, у человека снижается и температура».
Исмаилова отметила, что при лечении детей, больных корью, в первую очередь важно соблюдать рекомендации врача, постельный режим и правильный рацион.
*** 12:08
Сегодняшний прямой эфир на официальной странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram будет посвящен респираторным вирусам.
Гостем прямого эфира станет специалист-эксперт Минздрава, терапевт Гюнай Исмаилова.
Во время трансляции, которая начнется в 15:00, вы сможете разместить интересующие вас вопросы в разделе комментариев или задать их непосредственно специалисту.