Инфекции чаще встречаются осенью и зимой. Ослабленный иммунитет и несбалансированный рацион ощутимо усиливают вероятность заболевания. Об этом сообщила эксперт, врач-терапевт Гюнай Исмаилова в ходе прямого эфира в официальном Instagram-аккаунте Минздрава.

Специалист отметила, что если заболевание имеет ярко выраженные симптомы и длится больше недели, следует обратиться к врачу. И посоветовала не заниматься самолечением.

«Ведь грипп при отсутствии правильного лечения может иметь серьезные осложнения», — добавила Исмаилова.

По ее словам, очень важно правильно питаться, потреблять больше жидкости, а также высыпаться. Ведь сон также играет большую роль в укреплении иммунной системы.

Исмаилова сообщила, что для защиты от заболеваний необходимо также правильно соблюдать правила гигиены и тепло одеваться.

«Что касается лета, то в это время года ситуация иная. Солнечный свет и жаркая погода губительно действуют на вирусы. Поэтому количество заболеваний снижается».

Специалист также рассказала о симптомах кори, которой в Азербайджане за последнее время все чаще болеют. И порекомендовала вакцинироваться.

«За последнее время корь обнаруживают как среди детей, так и среди взрослых. Первые симптомы появляются примерно через 8-12 дней после заражения. Клиника в основном похожа на инфекцию верхних дыхательных путей».

Заболевание начинается с таких симптомов, как кашель, насморк, боль в горле, общая слабость, высокая температура, небольшие пятна во рту и на щеках. Чувствительность глаз к свету также очень характерна для кори. Обычно на 4-8-й день болезни температура повышается до 39-41 градуса. Красные и коричневые высыпания, являющиеся основными симптомами, сначала распространяются на лицо, тело, а затем на руки и ноги. Высыпания держатся около 4 дней. По мере того, как сыпь исчезает, у человека снижается и температура».

Исмаилова отметила, что при лечении детей, больных корью, в первую очередь важно соблюдать рекомендации врача, постельный режим и правильный рацион.