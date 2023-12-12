Армения пытается обеспечить определенную последовательность переговоров с Азербайджаном, и с учетом предыдущих наработок, достигнутых на западных площадках, для Еревана предпочтительнее продолжить их в этих же форматах. Об этом сказал журналистам депутат от правящей фракции, глава комиссии по внешним отношениям Саркис Ханданян, отвечая на вопрос, как Ереван относится к предложениям Москвы по организации переговоров.

По его словам, состоялось несколько раундов встреч на уровне глав МИД, лидеры двух стран встречались несколько раз в Брюсселе, где были согласованы принципиальные вопросы.

"Обсуждение проекта мирного договора, принципиальных вопросов в предшествующий период происходили (в западных форматах). Именно поэтому Армения заявляет, что есть вопрос эффективности. И очень важно продолжить переговоры и не возвращаться к нулевой точке", - добавил он.