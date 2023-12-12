Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию в поддержку кандидатского статуса для Грузии и начала переговоров о вступлении в ЕС для Украины, Молдовы, Боснии и Герцеговины.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил письменные обращения председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, премьер-министру председательствующей в ЕС Испании Педро Санчесу, а также лидерам всех стран-членов ЕС с просьбой предоставить Грузии статус кандидата в ЕС.

В посланиях отмечалось, что будущее Грузии в Европейском союзе, и у него нет альтернативы, народ и правительство Грузии ожидают, что страны-члены ЕС примут стратегическое и перспективное решение на этой неделе, что поставит Грузию на необратимый путь переговоров о вступлении и в конечном итоге полноправного членства в Европейском союзе.