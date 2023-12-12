Центробанк Азербайджана предупреждает граждан...

Было отмечено, что в последнее время за пределами Азербайджана предпринимаются попытки новых случаев мошенничества.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предупреждает граждан о росте числа случаев мошенничества. Об этом говорится в информации Центробанка.

«В результате исследований, проведенных на основе поступивших в ЦБА обращений граждан, выяснилось, что неизвестные лица через социальные сети пытаются присвоить денежные средства граждан под видом предоставления инвестиционных услуг, обещая высокую прибыль от имени инвестиционной компании Maryam Invest.

Мошенники заявляют, что указанная компания получила лицензию от Центрального банка Азербайджанской Республики и, пытаясь завоевать доверие граждан на основе поддельных документов, побуждают их инвестировать в предоставленные ими счета в иностранных банках», - говорится в сообщении ЦБА.