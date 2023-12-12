Дональд Туск официально стал премьером Польши

Президент Польши Анджей Дуда привел Дональда Туска и его правительство к присяге. Туск официально вступил в должность, передает польская газета Rzeczpospolita. Церемония прошла в президентском дворце в Варшаве.

Как отмечает издание, Туск и его команда собрались перед зданием Сейма незадолго до начала церемонии. Они приехали на автобусе с надписью «Спасибо, Польша». В состав кабинета Туска вошли 26 министров. Министром иностранных дел стал Радослав Сикорский, который возглавлял МИД в предыдущем правительстве Дональда Туска. Министерство юстиции возглавил Адам Боднар. Председатель «Польской крестьянской партии» Владислав Косиняк-Камыш возглавил Министерство обороны и стал одним из двух вице-премьеров республики, передает ТАСС.