Дональд Туск официально стал премьером Польши
Президент Польши Анджей Дуда привел Дональда Туска и его правительство к присяге. Туск официально вступил в должность, передает польская газета Rzeczpospolita. Церемония прошла в президентском дворце в Варшаве.
Как отмечает издание, Туск и его команда собрались перед зданием Сейма незадолго до начала церемонии. Они приехали на автобусе с надписью «Спасибо, Польша». В состав кабинета Туска вошли 26 министров. Министром иностранных дел стал Радослав Сикорский, который возглавлял МИД в предыдущем правительстве Дональда Туска. Министерство юстиции возглавил Адам Боднар. Председатель «Польской крестьянской партии» Владислав Косиняк-Камыш возглавил Министерство обороны и стал одним из двух вице-премьеров республики, передает ТАСС.
Для завершения формирования нового правительства после инаугурации нового премьера Кабмину в течение двух недель необходимо получить от Сейма вотум доверия. Сейм Польши 11 декабря проголосовал за кандидатуру Дональда Туска в качестве премьер-министра страны. Его поддержала коалиция партий, обладающая большинством голосов в нижней палате парламента: за проголосовали 248 депутатов, против — 201, никто не воздержался.
Дональд Туск занимал должность премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год. Затем до 2019 года он был председателем Евросовета. Возглавляет оппозиционную партию «Гражданская платформа», которая после парламентских выборов объединилась в коалицию с «Новыми левыми» и «Третьим путем».