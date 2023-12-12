На освобожденных территориях будут развивать профессиональное образование

В Баку проходит конференция, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, на тему «Путь развития профессионального образования в Азербайджане для сильной экономики: взгляд в будущее».

Как сообщает haqqin.az, в мероприятии, организованном совместно Министерством науки и образования и Государственным агентством по профессиональному образованию, принимают участие чиновники, депутаты, представители структур, активно работающих в сфере профессионального образования и обучения. Основной целью проведения конференции является привлечение внимания к реформам, проводимым в Азербайджане за последние годы в области профессионального образования, привлечение заинтересованных сторон, работающих в этом направлении, организация полезных дискуссий.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на конференции, сказал, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется строительство восьми учреждений профессионального образования. В городе Физули заложен фундамент нового профессионального учебного заведения, уже начато его строительство, а через два года там уже будут учиться студенты, сказал министр.

Эмин Амруллаев также сказал, что в городе Шуша началось восстановление профессионального образования. По его словам, есть планы по созданию в Ханкенди при Карабахском университете учреждения профессионального образования.

«У нас уже есть предварительные планы. Естественно, их еще предстоит утвердить. Миннауки и образования планирует расширить профессиональное образование на освобожденных от оккупации территориях, чтобы в каждом регионе было по одному учебному заведению профобразования», - сказал Эмин Амруллаев.

По словам министра, современное профессиональное обучение происходит уже не в аудиториях, а именно на производстве: «Растет интерес к профессиональному образованию. Так, если в 2018 году число выпускников профессиональных учебных заведений составляло 14 000 человек, то в 2023 году оно превысило 20 000 человек. А в 2026 году планируется довести эту цифру до 27 000. Увеличение числа выпускников, вовлеченных в профессиональную подготовку, через определенное время также окажет влияние на экономику».