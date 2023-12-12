Орбан категоричен: Не пустим Украину в Евросоюз

Евросоюз совершит «ужасную ошибку», если примет в свой состав Украину, Будапешт не допустит этого, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Евросоюз готовится совершить ужасную ошибку. И этого надо не допустить, даже если 26 членов хотят сделать это, а мы, единственные, выступаем против», - приводит Интерфакс слова Орбана.

«Этот путь закрыт, потому что Венгрия не согласна на это», - отметил премьер, добавив, что Будапешт добивается «снятия этого вопроса с повестки».

По его словам, позиция Венгрии заключается в том, что «если мы хотим оказать Украине поддержку, геополитический сигнал, то давайте это сделаем, но речь идет не о ее членстве». «Давайте оставим вопрос о ее членстве как он есть», - сказал Орбан.

Он также заявил, что не следует смешивать вопросы денег и принципа, говоря о возможности разблокировки фондов ЕС, предназначенных для Венгрии.

Премьер Венгрии неоднократно выступал против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что Венгрия не станет поддаваться давлению стран Евросоюза, направленному на то, чтобы Будапешт поддержал начало таких переговоров.