Россиянка попыталась сбежать из полицейского участка в Ереване

В Ереване арестованная за хулиганскую выходку 19-летняя гражданка России Юлия Максимовская пострадала при попытке побега из полицейского отдела.

Как сообщает пресс-служба Следкома Армении, 12 декабря около 21:30 после очной ставки в отделе Эребуни и Нубарашен девушка попросилась в туалет. В туалете Максимовская попыталась совершить побег из окна, но вместо побега свалилась на территорию, предназначенную для прогулок задержанных. При падении девушка сломала несколько ребер. Подоспевшие правоохранители доставили пострадавшую в больницу.

По факту в дополнение к производству о хулиганстве возбуждено производство о попытке побега.

8 декабря Максимовская была задержана за хулиганскую выходку в центре армянской столицы.