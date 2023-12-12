Минск обвиняет Варшаву: Польша «готовит теракты» против Беларуси

Глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что семь группировок, так называемых «хоругвей», готовятся к захвату объектов и терактам на белорусской территории, передает БЕЛТА.

«Наиболее агрессивная хоругвь тренируется в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а. Ей руководит наш гражданин Асадулаев (1991 года рождения), который когда-то обучался в Военной академии и убежал за границу. Он прячется под псевдонимом Шляхтич. Это одна из наиболее агрессивных структур», — сказал глава КГБ журналистам.

По словам председателя Комитета госбезопасности, белорусской стороне известны имена сотрудников польских спецслужб, которые курируют деятельность этих формирований.

Хоругвями назывались организационно-тактические единицы в рыцарском войске средневековой Руси, Польши и Великого княжества Литовского.