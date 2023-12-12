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В настоящее время двое азербайджанских военнослужащих сопровождаются соответствующими службами Республики Армения к армяно-азербайджанской границе с целью обмена, пишут армянские СМИ.

Ранее сообщалось, что согласно достигнутым договоренностям между Администрацией президента Азербайджана и Аппаратом премьер-министра Армении, в ходе обмена военнослужащими из армянского плена будут освобождены Гусейн Ахундов и Агшин Бабиров.

Ранее Ахундов и Бабиров пропали без вести при неблагоприятных погодных условиях на границе в Шахбузском районе Нахчывана и были задержаны армянской стороной, после чего против них выдвинули ложные обвинения.

Как сообщают азербайджанские СМИ, в ближайшее время на участке госграницы в Газахском районе состоится обмен военнослужащими между Азербайджаном и Арменией.