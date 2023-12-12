«Болезненное решение»: Новые власти Аргентины девальвировали нацвалюту на 50%

Министр экономики Аргентины Луис Капуто заявил, что курс песо будет снижен до 800 песо/$1 с 400 песо/$1. В дальнейшем аргентинский ЦБ планирует девальвировать нацвалюту на 2% в месяц, передает The Insider.

В телеобращении министр заявил, что девальвация будет болезненной в краткосрочной перспективе, но необходима для сокращения бюджетного дефицита и снижения трехзначной инфляции: «Цель состоит в том, чтобы просто избежать катастрофы и вернуть экономику в нужное русло».

Новый президент страны Хавьер Милей подтвердил этот прогноз: «В ближайшие несколько месяцев нам будет хуже, чем было раньше». Однако, по его словам, у страны нет времени на рассмотрение альтернативных мер.

Инфляция в Аргентине превышает 140% в годовом выражении, песо ослабляется в течение долгого времени, страна имеет крупные бюджетные и внешнеторговые дефициты и долг в $45 млрд перед Международным валютным фондом (МВФ). По данным Market Watch, к апрелю Аргентине предстоит выплатить $10,6 млрд по долгу.