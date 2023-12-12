В Ереване заявили об обсуждении с Баку отвода войск от границы

Ереван и Баку обсуждают возможность отвода войск от границы на взаимной основе, сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Его слова приводят армянские СМИ.

По словам Мирзояна, первая часть договоренностей с Азербайджаном, в частности, относительно Конференции по климату, была выполнена, сегодня (13 декабря) должна быть выполнена вторая (обмен пленными - ред.). Но эти договоренности не единственно возможные на пути построения доверия, обсуждаются и другие, сказал глава МИД Армении.

«Например, мы предлагали инициативу по отводу войск от армяно-азербайджанской границы. Мы считаем, что это будет иметь позитивное влияние и поможет предотвратить новые возможные эскалации. Не говорю, что есть договоренность, это идея, которая обсуждается. Есть и другие идеи», - сообщил Мирзоян.

Глава МИД Армении выразил надежду, что подобные взаимные шаги позитивно повлияют на урегулирование отношений. При этом основной процесс – переговоры по мирному договору: «Мы несколько раз говорили, что большая часть работы по договору проделана и сейчас нам нужно встретиться, достичь окончательной договоренности по значительным вопросам».

Касаясь формата переговоров, он отметил, что нужно продолжать их при посредничестве международных акторов, так как они показали свою эффективность.