Последний опрос показал, что экс-президент США Дональд Трамп опережает президента США Джо Байдена на 2% в очном противостоянии, но в целом американцы хотели бы выбирать из других кандидатов. Об этом сообщает Reuters.

Трамп набрал 38%, Байден - 36%. При этом 26% респондентов заявили, что не уверены или могут проголосовать за кого-то другого.

Американцы считают, что Трамп лучше справится с экономикой и мигрантами. Байден лидирует среди сторонников абортов, борьбы с изменением климата, контроля оружия и повышения налогов для богатых.

Reuters считает, что решающую роль могут сыграть избиратели в нескольких штатах. А также вынесение Трампу обвинительного приговора - тогда он может потерять треть сторонников республиканцев.