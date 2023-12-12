Борис Акунин назвал российских солдат «отстоями»

Писатель Борис Акунин заявил, что в армии РФ служат «отстои общества», и назвал «единственной надеждой России» культурную интеллигенцию.

«В российской армии служат отстои общества, это, так сказать, отрицательная селекция там происходит», - отметил творческий деятель. Он назвал армию России «преступной организацией с 90-х годов».

Писатель обратил внимание, что Украине потребуется общественная поддержка, в том числе культурного лобби России. Он пообещал в случае необходимости составить открытое письмо от трех-четырех деятелей культуры.

Также Акунин указал на российских блогеров, которые, как он считает, «действительно делают полезную и важную вещь». В первую очередь, он напомнил о Юрии Дуде. Здесь не нужны блогеры, которые «оголтело топят за Украину», подчеркнул писатель.