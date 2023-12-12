В Украине может начаться партизанская война

Украине придется призвать в армию мужчин старше 45 лет и перейти к партизанской войне, если финансовая и военная помощь США и ЕС прекратится, заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами.

По словам сенатора-республиканца Рона Джонсона, президент Украины намекнул, что из-за недостатка ресурсов Киев будет вынужден перейти к нетрадиционной тактике, используя повстанцев против оккупационных сил. Джонсон сравнил это с тем, что происходило в Афганистане и Ираке, когда в эти страны вторглись США, пишет The Moscow Times.

После переговоров с сенаторами Зеленский заявил, что почувствовал их поддержку, хотя Конгресс до сих пор не договорился о выделении Украине $61 млрд и может отложить этот вопрос до середины января 2024 года. «Мы знаем, что есть слова, а есть результат. Потому мы будем надеяться на результат», — добавил украинский лидер.