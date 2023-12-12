За что хотели убить Мисира Марданова? наши подробности
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Фаика Зейналова, имеющего религиозное прозвище «Абу Зейнаб», и его 12 единомышленников, которые хотели создать на территории Азербайджана новое территориальное образование под названием государство «Карима»: Юсифа Мирзоева, Эльвина Джафарова, Эльгюна Агаева, Магеррамали Мусаева, Гусейна Гусейнзаде, Савалана Гусейнли, Этибара Мамедзаде, Мир Васида Алиева, Ильхама Шихалиева, Илькина Багирова, Вугара Мадатова и Руслана Алиева.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе заседания были уточнены анкетные данные обвиняемых. Обвиняемые Ильхам Шихалиев и Эльвин Джафаров заявили, что в ходе следствия на них оказывалось давление.
Подготовительное заседание было отложено до 27 декабря.
Отметим, что потерпевшими по этому уголовному делу признаны бывший министр образования Мисир Марданов и глава Real TV Миршахин Агаев.
По заключению обвиняемых, процессы, связанные со снятием хиджаба в учебных заведениях и школах, происходили именно по поручению Мисира Марданова, занимавшего в то время пост министра. За «антиисламскую пропаганду» планировалось даже убийство бывшего министра. Агрессию у членов группы вызвали и высказывания Миршахина Агаева в эфире в августе прошлого года. За Агаевым следили и намеревались организовать на него нападение.
Подготовка к убийству двух общественных деятелей началась, но не удалась из-за ареста «Абу Зейнаб» в начале этого года.
Установлено, что Руфулла Ахундзаде и его сын Алмурсал Ахундзаде, сотрудничавшие со спецслужбами Ирана, осуществляли на территории Азербайджана деятельность по организации «отрядов сопротивления» с целью создания государства «Карима» путем насильственного изменения конституционного строя страны посредством организации вооруженных беспорядков, покушений на жизнь общественных деятелей и должностных лиц. Ахундзаде создал закрытые группы в WhatsApp, Telegram и других мессенджерах. Он и его сын передали членам преступной группы список должностных лиц и общественных деятелей для организации покушений на их жизнь.
С этой целью Ахундзаде дал задание членам группировки приобрести огнестрельное оружие и изготовить коктейль Молотова. В ходе операции были задержаны и представлены следствию 7 членов группировки «Месть 313»: Эльгюн Агаев, Руслан Алиев, Юсиф Мирзоев, Эльвин Джафаров, Савалан Гусейнли, Билал Суджеддин, Магеррамали Мусаев, а также другие члены группировки.
Руфулла Ахундзаде инструктировал перечисленных лиц и проводил постоянные виртуальные встречи с целью удержания их в сфере влияния. Тем самым он способствовал еще большему формированию у них радикальных тенденций. Члены группировки заявили, что по указанию Руфуллы Ахундзаде собирались заниматься созданием на территории республики государства «Карима», различными подрывными действиями, массовыми беспорядками, покушениями и прочей незаконной деятельностью, а также привлекать в группировку других лиц, положительно реагирующих на радикальные религиозные публикации в социальных сетях. Кроме того, они писали радикальные религиозные лозунги на улицах возле административных зданий различных государственных органов, фотографировали и делились ими в социальных сетях с целью посеять панику среди граждан. Ахундзаде также планировал привлечь членов группировки к военным учениям и незаконным вооруженным и экстремистским организациям в Иране под предлогом получения религиозного образования.
После успешных операций по разоблачению лиц, привлеченных к секретному сотрудничеству с иностранными спецслужбами на территории страны, Ахундзаде дал поручения о закрытии созданных им групп в системах обмена мгновенными сообщениями, а члены банды некоторое время не проявляли активности в социальных сетях. Члены банды также тратили присылаемые им из-за границы денежные средства на пропаганду религиозного радикализма в Азербайджане и финансирование другой подрывной деятельности.