Инара Рафикгызы, судебный репортер 16:57

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Фаика Зейналова, имеющего религиозное прозвище «Абу Зейнаб», и его 12 единомышленников, которые хотели создать на территории Азербайджана новое территориальное образование под названием государство «Карима»: Юсифа Мирзоева, Эльвина Джафарова, Эльгюна Агаева, Магеррамали Мусаева, Гусейна Гусейнзаде, Савалана Гусейнли, Этибара Мамедзаде, Мир Васида Алиева, Ильхама Шихалиева, Илькина Багирова, Вугара Мадатова и Руслана Алиева. Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе заседания были уточнены анкетные данные обвиняемых. Обвиняемые Ильхам Шихалиев и Эльвин Джафаров заявили, что в ходе следствия на них оказывалось давление. Подготовительное заседание было отложено до 27 декабря.

Отметим, что потерпевшими по этому уголовному делу признаны бывший министр образования Мисир Марданов и глава Real TV Миршахин Агаев. По заключению обвиняемых, процессы, связанные со снятием хиджаба в учебных заведениях и школах, происходили именно по поручению Мисира Марданова, занимавшего в то время пост министра. За «антиисламскую пропаганду» планировалось даже убийство бывшего министра. Агрессию у членов группы вызвали и высказывания Миршахина Агаева в эфире в августе прошлого года. За Агаевым следили и намеревались организовать на него нападение. Подготовка к убийству двух общественных деятелей началась, но не удалась из-за ареста «Абу Зейнаб» в начале этого года.