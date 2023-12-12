Участники климатического саммита в Дубае пришли к историческому соглашению

В соглашении впервые зафиксировано обязательство отказаться от всех видов ископаемого топлива. Ни в одном из предыдущих документов климатического саммита не говорилось об отказе от нефти и газа, которые десятилетиями служили основой мировой экономики, подчеркивает агентство.

Страны — участницы конференции ООН по изменению климата COP28 в Дубае достигли «исторического» соглашения об отказе от всех видов ископаемого топлива, чтобы к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов. Президент COP28 Султан аль-Джабер назвал решение «историческим», его цитирует Bloomberg.

Соглашение призывает страны быстро и организованно отказаться от использования ископаемого топлива в энергетических системах. Страны также обязались самостоятельно внести свой вклад в усилия по переходу. Насколько быстро соглашение станет реальностью, будут решать инвесторы, потребители и национальные правительства.

В материале говорится, что даже после того как два года назад в Глазго страны решили постепенно отказаться от использования угля, его потребление продолжило расти, и мир вряд ли сможет ограничить потепление до установленного Парижским соглашением уровня в 1,5 градуса Цельсия. Однако решение, принятое сейчас в Дубае, является важным маркером в глобальном направлении движения к низкоуглеродной энергетической системе. В текст также включены договоренности о том, что к концу десятилетия будет утроено внедрение возобновляемых источников энергии и удвоены темпы повышения эффективности.

В этом году 28-й климатический саммит СОР проходил в Дубае, ОАЭ, с 30 ноября по 12 декабря.