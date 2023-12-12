Глава КГБ рассказал, что в Минск приезжали агенты ЦРУ

Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси фиксирует прибытие в Минск сотрудников иностранных разведок «с различными целями». По словам председателя КГБ Ивана Тертеля, недавно белорусскую столицу посетили агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

«У них интересная реакция, когда они посещают Минск, различные объекты. Недавно были сотрудники ЦРУ и очень активно перемещались по Минску. И удивление у них вызывает тот факт, что народ не голодает, транспорт работает, люди живут своей жизнью. Это вызывает диссонанс с той информацией, теми представлениями, которые сложились в обществах западных государств»,— цитирует БелТА Тертеля.