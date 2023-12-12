Женские юношеские сборные Азербайджана U-16 и U-18 по баскетболу проводят в эти дни сборы в Стамбуле.

Наши команды, руководимые турецким специалистом Эвреном Алкая, провели четыре матча и во всех одержали победы.

Сборная U-16 обыграла сверстниц из «Истанбул Йылдызлары» (78:71), «Асья Карталлары» (73:33) и «Оллстар Истанбул» (72:54). 18-летние азербайджанские баскетболистки взяли верх над командой «Дачка Шерифалы» (82:61).