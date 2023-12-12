Заявление Красного Креста об освобожденных военнослужащих

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) в соответствии с мандатом данной организации сегодня посетили освобожденных лиц, оценили обращение с ними и условия их содержания. Об этом заявила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

По ее словам, МККК также создал условия для восстановления или продолжения связи этих лиц с их семьями.

«Мы встречались и разговаривали с этими людьми перед их обменом. Все они выразили желание вернуться домой», - отметила И.Гусейнова.

Напомним, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджан освободил 32 армянских военнослужащих. В свою очередь, Армения освободила двух азербайджанских военнослужащих.