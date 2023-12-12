Дадаш Дадашбейли победил на Гран-при в Дохе

В соревновании, на котором разыгрываются лицензионные очки для попадания на Олимпиаду-2024 в Париж, выступают 382 штангиста и штангистки из более чем 70 стран.

Дадаш Дадашбейли состязался в весовой категории до 109 кг. В рывке он поднял 176 кг и занял 1-е место в этом упражнении. В толчке с результатом 212 кг азербайджанский спортсмен стал вторым.

Подняв в сумме 388 кг, Дадаш в итоге стал победителем Гран-при.