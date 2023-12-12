Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 18:18

Как и ожидалось, встреча Владимира Зеленского с американскими конгрессменами и сенаторами, а также переговоры с Джо Байденом в Белом доме не принесли прорыва в вопросе о выделении дополнительной военной помощи Украине. Позиция сенаторов была жестче, чем во время предыдущего визита украинского президента в сентябре этого года. Как обычно обратившийся к ним с пассионарным призывом о помощи Зеленский, возможно, допустил несколько промахов. Совершенно непонятно, например, для чего в разговоре с сенаторами он использовал термин «партизанская война». Имелось в виду, что при отсутствии должной поддержки украинцы обратятся к неконвенционной кровавой тактике, той самой, которую использовали против сил США их вооруженные противники в Афганистане и Ираке.

«Для всех это проигрышное допущение», - прокомментировал эти слова Зеленского сенатор Рон Джонсон. И добавил к этому: «Чем быстрее все это кончится, тем лучше». Но это был еще сравнительно спокойный комментарий. Другие сенаторы в интервью американским СМИ высказываются гораздо резче. «Никто не понимает, как это все закончится без территориальных уступок (Украины)», - заявил в день визита Зеленского NBC News сенатор Джеймс Дэвид Вэнс из Огайо. А днем раньше он сказал CNN, что «это было бы в интересах США, если Украина уступит России захваченные территории». В то же время Вэнс убежден, что, фактически добившись победы в Украине, Владимир Путин не пойдет дальше и не станет нападать на страны НАТО — государства Балтии или Польшу. Нарратив сенатора, если избавиться от словесной шелухи, звучит предельно цинично: США приветствуют то, что Россия надолго завязла в Украине, пусть там продолжается война. Америке в результате не придется посылать в Европу своих солдат и применять 5-ю статью о коллективной обороне НАТО.

Но далеко не все законодатели согласны с Вэнсом. «Если Киев падет, Путин обратит свой взор на другие постсоветские государства и спровоцирует мировую войну, которая захватит и США, - говорит сенатор-демократ Шеррод Браун. — А этого никто у нас не хочет». После разговора с Зеленским лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что если тот заручится большей поддержкой США, то он «сможет победить». В Палате представителей, за исключением горстки оголтелых ультраправых трампистов, также на словах солидарны с Украиной. После разговора с украинским гостем спикер Палаты Майк Джонсон сказал репортерам: «Мы на его стороне против брутального вторжения Путина». Но одновременно Джонсон вновь повторил, что главное условие конгрессменов касается утверждения пакета по укреплению собственной безопасности США. «Не будет помощи Украине без реформ, касающихся нашей границы»,—заявил он.

Haqqin.az неоднократно писал о том, что нынешний «затык» в прохождении амбициозного пакета, запрошенного президентом Байденом на сумму 106 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю, противодействие планам Китая по захвату Тайваня и укрепление границы, связан именно с тем, что две конкурирующие партии не могут договориться о том, как укрепить границу с Мексикой, которую ежедневно пересекают тысячи нелегальных мигрантов. Казалось бы, чего проще для администрации Байдена - принять сначала меры по границе, согласившись с требованиями республиканцев. Но в контролируемом демократами Сенате считают эти требования чрезмерными, которые идут лишь в русле экстремистской политики экс-президента Трампа. Жесточайшая миграционная политика, депортация тысяч «нежелательных переселенцев» и строительство четырехметрового забора вдоль всей границы также не слишком увязывается с довольно либеральной политикой демократического руководства страны, которая во многом диктуется левым ее крылом. Байден обещает, тем не менее, пойти на значительные компромиссы, иначе его пакет поддержки Украины и Израиля не пройдет. Однако это перетечет уже в следующий год. «Совершенно нереалистично ожидать, что договоренность будет достигнута до Рождества», - заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Таким образом, учитывая, что Конгресс уходит на трехнедельные каникулы, вся военная помощь Украине будет заблокирована еще по крайней мере на месяц. Что же тогда заставило Байдена срочно приглашать к себе Зеленского, который до этого участвовал в Буэнос-Айресе в инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея? Оставим в стороне традиционные, весьма справедливые, конечно, похвалы американского президента в адрес Украины, которая уже почти два года ведет борьбу не на жизнь, а на смерть с превосходящим ее противником. Детали разговора Байдена с Зеленским по вполне понятной причине не известны. Однако по некоторой инсайдерской информации можно судить о следующем. Белый дом советует украинцам занять стратегическую оборону, окопаться по всей линии фронта, не предпринимать острых контратак по крайней мере в зимние три-четыре месяца, а использовать это время для пополнения людских резервов и укрепления материальной базы. А США будут независимо от дебатов в Конгрессе продолжать поставлять Украине военную технику. Новый пакет в 200 миллионов долларов, о котором Байден только что сообщил Зеленскому, может быть последним из бюджета, который прежде выделил Конгресс. Однако это не мешает США поставлять списанные, хотя и находящиеся в хорошей форме танки, артиллерийские орудия и системы противовоздушной обороны. Или, например, как считают военные эксперты, Америка может поставлять значительную часть этой техники своим западноевропейским союзникам для последующей доставки ее в Украину. Так что пессимистический вывод большинства американских изданий о том, что Зеленский уезжает из Вашингтона с пустыми руками, не вполне оправдан.