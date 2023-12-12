Россия перешла в наступление под Бахмутом

Российские войска перешли в наступление под Бахмутом, сообщает основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

«Сейчас есть некоторый успех в продвижении российских войск у Бахмута в направлении Богдановка - Хромово - Ивановское. Это такая широкая линия вокруг Бахмута», - сказал Левиев.

По его словам, украинские источники говорят о переходе российских войск в наступление на город Часов Яр, который находится на возвышенности к западу от Бахмута. Часов Яр, сказал Левиев, «стратегически очень важен для обороны всей Краматорской агломерации».