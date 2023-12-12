ЕС хочет организовать встречу Алиева и Пашиняна

Совет Европейского Союза продолжает прилагать усилия для организации встречи между лидерами Азербайджана и Армении, заявил председатель Совета ЕС Шарль Мишель.

По его словам, для урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном необходимо мирное соглашение, которое должно быть основано на процессе демаркации: "В то же время оно может стать позитивной основой, которую мы сможем использовать в качестве инструмента для нашего сотрудничества в регионе".

Мишель отметил, что это также поспособствует развитию экономики других стран Южно-Кавказского региона, в том числе Грузии.

"Основным направлением переговоров является урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном", - подчеркнул он.