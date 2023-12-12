Новый премьер Польши уволил всех руководителей спецслужб

Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил уволить руководителей всех пяти польских специальных служб, его решение поддержала парламентская комиссия по спецслужбам. Об этом в среду, 13 декабря, сообщила радиостанция Zet.

В частности, речь идет о главах разведывательного управления, агентства внутренней безопасности, центрального антикоррупционного бюро, а также двух военных ведомств - службы военной разведки и службы военной контрразведки.

«Парламентская специальная комиссия дала положительное заключение об отставке глав пяти спецслужб», - говорится в сообщении.

Комиссия парламента по спецслужбам состоит из семи членов и дает заключения по предложениям премьер-министра о назначении и увольнении глав соответствующих ведомств. Для вступления соответствующих решений в силу необходимо также получение президента Польши и правительственной коллегии спецслужб страны, уточняет радиостанция.

Ранее в этот день президент Польши Анджей Дуда привел к присяге Туска. Следом за ним к присяге были приведены министры нового правительства.