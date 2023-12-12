Глава нидерландских правых назвал Путина «ужасным диктатором»

Герт Вилдерс, чья ультраправая Партия свободы победила на выборах в Нидерландах, считает, что страна должна сократить военную помощь Украине. До сих пор Нидерланды были одним из главных союзников Киева; они, в частности, предоставили истребители F-16 и начали обучать украинских пилотов.

«Мы считаем, что не должны оказывать военную поддержку Украине в то время, как не можем защитить свою собственную страну», - сказал Вилдерс в парламенте в среду.

Тем не менее Вилдерс, который ранее хвалил Владимира Путина, попытался дистанцироваться от России. Он заявил, что не является ее другом и считает агрессором. «Путин — ужасный диктатор», - добавил политик.