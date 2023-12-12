Кадыров заявил, что его сын должен был убить Журавеля

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слова о том, что его сын Адам Кадыров должен понести наказание за избиение поджигателя Корана Никиты Журавеля.

«Наказывать (Адама)? За что наказывать? За то, что он агента (арестованного Никиту Журавеля) избил? Было бы хорошо, если он убил его. У меня одно желание, когда я вспоминаю тех, кто сжигает Коран - одна мечта - чтобы они понесли наказание»

На вопрос о том, может ли Журавель действительно раскаяться за свой поступок, Кадыров ответил: «Поздно уже сожалеть».