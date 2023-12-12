Россия обещает Азербайджану «максимальную поддержку»

Спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что Россия готова «оказать поддержку» Азербайджану в организации 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в республике в следующем году.

«Отрадно также, что следующая, 29-я Конференция сторон впервые в истории пройдет в одной из бывших республик Советского Союза – в Азербайджане. Вместе с действующим эмиратским председательством окажем им максимальную поддержку в этом деле», - сказал Эдельгериев.