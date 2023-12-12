Президент Молдовы Майя Санду наградила посла Азербайджана в этой стране Гудси Османова орденом Почета.

Санду приняла Османова, завершающего свою дипломатическую деятельность в Молдове.

На встрече глава молдавского государства высоко оценила отношения между двумя странами, подчеркнула важность расширения сотрудничества в ряде областей и увеличения объемов торговли.

Также Санду приветствовала открытие 15 сентября «Азербайджанскими авиалиниями» прямых рейсов между Баку и Кишиневом.

Она поблагодарила посла Азербайджана за его усилия по укреплению отношений между Кишиневом и Баку и наградила его орденом Почета Республики Молдова.