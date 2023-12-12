В России разворовывают оборудование Volkswagen

Руководство бывшего завода Volkswagen в Калуге, перешедшего под контроль российской компании после ухода немецкого концерна, вынуждает рабочих массово увольняться с предприятия. За последние два месяца с завода под давлением администрации уволились 1,3 тыс. сотрудников - более 30% общей штатной численности.

Профсоюз предприятия в соцсетях рассказал о «грязных методах по выдавливанию персонала». «Отменили доставку работников транспортом, обязали сотрудников высиживать простой на заводе и так далее. С июля 2023 года значительно снизили оплату простоя», - сообщили в профсоюзе.

На заводе говорят, что немецкое оборудование в цехах «распиливают болгарками», а освободившиеся площади используют как склады для автомобилей китайского производства. Таким образом уничтожаются рабочие места, оборудование и технологии, доставшиеся в наследство от Volkswagen.