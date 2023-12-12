Чудовищные потери России под Авдеевкой

Российские войска в боях за Авдеевку в течение двух месяцев потеряли убитыми и ранеными около 13 тыс. человек личного состава. Им удалось захватить 11,1 кв. километров территории. Таким образом, потери составили более 1 тыс. человек на каждый квадратный километр. Об этом говорят данные разведки США и Института изучения войны (ISW).

По оценке американской разведки, на которую ссылается Forbes, при наступлении на Авдеевку Россия потеряла больше солдат, чем за первые два месяца вторжения в Украину. При этом российские войска продвинулись на расстояние немногим более 1,5–2 километров к северу и югу от населенного пункта, сообщил главный аналитик ISW Джордж Баррос.

Большинство убитых под Авдеевкой российских военных стали жертвами артиллерийских обстрелов. Кроме того, на этом направлении уничтожено около 220 единиц российской боевой техники.

Несмотря на столь высокие потери, Россия продолжает наступление, в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска, испытывая постоянную нехватку обученного персонала, боеприпасов и оборудования, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон, которого цитирует Bloomberg .