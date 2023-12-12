Куда подевался Навальный?

Соратники Алексея Навального проверили большую часть московских изоляторов в поисках политика, но так и не нашли его, заявил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Версия о том, что Алексей в Москве, и с ним проводятся следственные действия, не нашла подтверждения. Следственные действия не проводят без адвокатов. Все следственные действия и так проходили во Владимире. Восемь дней мы не знаем, где Алексей Навальный», - сообщил Жданов в соцсети Х.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш добавила, что слухи о том, что Навальный находится под наблюдением врачей, не находят подтверждения.

«Появились также слухи, что Алексей находится «под наблюдением врачей». Этим слухам мы не верим, и подтверждения им у нас нет. Алексей уже три года не получает никакой медицинской помощи, даже в посещении стоматолога ему отказывают уже больше года», - написала Ярмыш.