Эстонцы рассказали армянам о плюсах европейской жизни

На совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване эстонский министр в числе первоочередных тем обсуждений указал вопрос либерализации визового режима с ЕС и готовность работать над шагами по присоединению к ЕС.

Как подчеркнул Цахкна, идея содействия странам, ставшим на путь демократии, носит экзистенциальный характер для стран ЕС: «Потому я сказал, что у стран ЕС есть понимание, и решения о расширения касаются не только Украины и Молдовы, но стран, которые десятки лет ждут развития своего пути», - заявил министр, добавив, что помимо политических заявлений были практические шаги.

По его словам, речь о странах, которые хотят развивать демократию, и Армения одна из них. «У Армении очень сильные лидеры, и мы содействуем», - сказал Цахкна.

«Все непросто, и мы это знаем. Второе, речь не только о стабильности, но объяснить вашему народу: есть выход, есть путь к более благоустроенной жизни», - продолжил глава МИД Эстонии. В качестве примера он заявил, что в его стране уровень жизни сильно отличается от того, что был несколько лет назад. «Это возможно, если следовать канонам демократии, воле быть свободными, провести реформы, и жизнь может улучшиться. Эстонцы готовы содействовать в рамках своих возможностей», - заявил министр.