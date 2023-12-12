Алияр Агаев отсудил матч «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

В Белграде прошел матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между сербской «Црвена Звездой» и действующим победителем турнира английским «Манчестер Сити».

УЕФА доверил обслуживание встречи азербайджанской бригаде арбитров во главе с Алияром Агаевым. Помогали ему лайнсмены Зейнал Зейналов и Аким Амирали, а также резервный рефери Эльчин Масиев. На VAR работали турецкие судьи Алпер Улусой и Абдулкадыр Битиген.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Манчестер Сити».

Алияр Агаев показал четыре желтые карточки и назначил один пенальти, который на 85-й минуте реализовал футболист английского клуба Кэлвин Филлипс.

«Манчестер Сити» одержал шесть побед в шести матчах и уверенно занял 1-е место в группе «G». «Црвена Звезда» с 1 очком стала в группе четвертой. В 1/8 финала Лиги чемпионов из данного квартета пробился также немецкий «Лейпциг» (12 очков). А швейцарский «Янг Бойз» (4 очка) занял 3-е место и сыграет в плей-офф Лиги Европы.