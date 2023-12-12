В Украине предложили обязательную мобилизацию женщин

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая предложила сделать обязательной мобилизацию женщин.

По мнению Безуглой, у женщин останется уникальная отсрочка и право на увольнение - беременность. Она уточнила, что если женщина забеременела, то ее не смогут призвать на фронт.

Новый законопроект в ближайшие две недели зарегистрируют в Верховной Раде, он уравняет украинских мужчин и женщин в большинстве прав и обязанностей.