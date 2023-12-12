В Турции заявили об «исключительной возможности» для мира между Баку и Ереваном

Между Азербайджаном и Арменией будет установлен постоянный мир, для этого появилась исключительная возможность, заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, выступая в парламенте страны.

По его словам, Армения должна действовать, осознавая это.

«Мы желаем, чтобы она (Армения) наладила сотрудничество с соседними государствами», - добавил министр.