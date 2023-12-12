Новая жертва кори в Азербайджане
Житель города Омар Шахбаззаде (2011 г. р.), ранее заразившийся корью, в тяжелом состоянии был доставлен в Ширванскую городскую центральную больницу.
Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь ребенка не удалось. По факту ведется расследование.
Ранее сообщалось, что в селе Ашагы Сурра Нефтчалинского района 10-летняя девочка скончалась от кори. До этого жертвами болезни стали 9-летний житель поселка Гобустан Ринат Джахангирли, 4-летний Руфат Гарибли из Кюрдямира, годовалый ребенок из Сабирабада и двухлетний Эльмир Бахышлы из Гобустана.