Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 03:07

При том, что экономисты, кто с облегчением, кто с сожалением, отмечают, что российская экономика на удивление стойко переносит санкционный режим, все понимают, насколько относительна эта устойчивость. И недолговечна, будучи привязанной к огромным вливаниям в оборонную промышленность. Ситуация же в отдельных отраслях порой просто критическая. Настоящую тревогу бьет в своем пресс-релизе Алюминиевая ассоциация России, предупреждая, что производство алюминия в стране вот-вот войдет в глубокий и затяжной кризис.

Простые цифры: с начала 2022 года, после российского вторжения в Украину, экспорт алюминиевых полуфабрикатов из-за санкций упал в 3,5 раза. Сейчас его объемы в 2,5 раза меньше, чем в 2013 году. Попытки нарастить внутреннее потребление не в состоянии компенсировать рынки сбыта в США, Великобритании и Австралии, которые ввели заградительные пошлины. Страны Евросоюза также сокращают импорт российского алюминия. Интересно, что украинская авантюра должна была по замыслу облегчить жизнь российских алюминщиков, ведь 36% глинозема, из которого добывали алюминий, приходился на Николаевский глиноземный завод. Но российские войска в Николаев войти не смогли, пропали не только украинские поставки сырья, но и австралийские, на которые приходилось еще 32% российских закупок. Сейчас приходится импортировать глинозем из Азии, где цены в среднем на четверть выше.