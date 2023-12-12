Санкции против России не работают? А как же коллапс алюминиевой промышленности? главный вопрос
При том, что экономисты, кто с облегчением, кто с сожалением, отмечают, что российская экономика на удивление стойко переносит санкционный режим, все понимают, насколько относительна эта устойчивость. И недолговечна, будучи привязанной к огромным вливаниям в оборонную промышленность. Ситуация же в отдельных отраслях порой просто критическая.
Настоящую тревогу бьет в своем пресс-релизе Алюминиевая ассоциация России, предупреждая, что производство алюминия в стране вот-вот войдет в глубокий и затяжной кризис.
Простые цифры: с начала 2022 года, после российского вторжения в Украину, экспорт алюминиевых полуфабрикатов из-за санкций упал в 3,5 раза. Сейчас его объемы в 2,5 раза меньше, чем в 2013 году.
Попытки нарастить внутреннее потребление не в состоянии компенсировать рынки сбыта в США, Великобритании и Австралии, которые ввели заградительные пошлины. Страны Евросоюза также сокращают импорт российского алюминия.
Интересно, что украинская авантюра должна была по замыслу облегчить жизнь российских алюминщиков, ведь 36% глинозема, из которого добывали алюминий, приходился на Николаевский глиноземный завод. Но российские войска в Николаев войти не смогли, пропали не только украинские поставки сырья, но и австралийские, на которые приходилось еще 32% российских закупок. Сейчас приходится импортировать глинозем из Азии, где цены в среднем на четверть выше.
Все это происходит в момент, когда на мировом рынке очень неблагоприятная конъюнктура: сильно подводит «братский» Китай, где все никак не просматривается экономический рост. В результате цены на алюминий сильно упали. В марте 2022 года был достигнут исторический рекорд цен на алюминий: почти 4 тысячи долларов за тонну. Сейчас он торгуется на уровне чуть больше 2100 долларов.
При этом российское правительство пытается заткнуть дыры в бюджете и удержать курс рубля за счет отечественных экспортеров, вводя новые пошлины. Алюминиевая Ассоциация России прогнозирует падение доходности отрасли в следующем году на треть. Кандалакшский, Волгоградский и Новокузнецкий заводы, вероятно, уйдут ниже уровня прибыльности.
В результате в отрасли, где задействовано около 57 тысяч человек, около 10% рабочей силы потеряют работу, в смежных и обслуживающих отраслях – еще около 30 тысяч.
Любителям поговорить на тему, что санкции не работают, лучше не встречаться с российскими алюминщиками. Могут и поколотить.