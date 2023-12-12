Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 03:18

Профессор израильского университета Бар-Илан Мордехай Кейдар, видный израильский ученый и исследователь арабской культуры, который четверть века прослужил в военной разведке ЦАХАЛа, написал для газеты The Jerusalem Post статью о двойных стандартах США и о том, как американцы не ценят своих союзников. Кейдар отметил, что Human Rights Watch и другие правозащитные организации, равно как и большинство американских СМИ, часто критиковали Израиль за нарушения прав человека в секторе Газа. Однако на насилие террористов ХАМАС в отношении израильских женщин и детей, на ужасающие факты изнасилования женщин и девочек и убийств мирного населения с особой жестокостью реакция была запоздалой.

«К сожалению, евреи – не единственный народу, в отношении которого Запад применяет двойные стандарты, - пишет ученый. - Похоже, что Западу слишком часто нравится отказываться от своих союзников, одновременно помогая своим врагам. Среди заложников, захваченных боевиками ХАМАС, были американцы, тайцы, бедуины, граждане других стран. Но это не изменило отношения Запада к резне 7 октября. То же самое можно сказать и об Азербайджане». В своей публикации автор отмечает, что в последнее время Азербайджан и Армения добились больших успехов в переговорном процессе по мирному договору, объявив, в частности, об обоюдном намерении освободить заключенных. «Однако, несмотря на это великое достижение, слишком многие на Западе продолжают осуждать Азербайджан, являющийся верным союзником США и Израиля, - пишет Мордехай Кейдар. - Фактически, правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), та самая, которая призывает мир к бойкоту Израиля и игнорирует массовые изнасилования, совершенные боевиками ХАМАС 7 октября, начала кампанию также против Азербайджана за предполагаемую коррупцию. При этом HRW хранит молчание о коррупции террористической организации ХАМАС, которая бессовестным образом крадет у мирных жителей Газы гуманитарную помощь и доставляет ее своим террористам. HRW также хранит молчание в отношении того, как ХАМАС убивал 7 октября арабов-мусульман».

Автор напоминает, что именно в тот момент, когда Азербайджан и Армения вплотную приблизились к подписанию мирного договора, 60 членов Сената США призвали президента США Джо Байдена увеличить Армении помощь в сфере безопасности, а помощь Азербайджану, наоборот, приостановить. «Фактически, Сенат США не так давно даже принял резолюцию, призывающую США прекратить помощь Азербайджану, - подчеркнул Кейдар. – И вот теперь самое время задуматься: если США действительно хотят укрепить мир между Арменией и Азербайджаном, не должны ли они инвестировать в инициативы по построению мира для обеих стран вместо того, чтобы прекращать поддержку Азербайджана, одновременно стремясь увеличить помощь в сфере безопасности для Армении? Не будет ли такое поведение противоречить перспективам мира между обеими странами?» Израильский исследователь пишет, что антиазербайджанское лобби в США активно работает над саботированием достижения мира между двумя южнокавказскими народами. Другими словами, как к Израилю, так и к Азербайджану Соединенные Штаты применяют двойные стандарты.