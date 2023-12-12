В Стамбуле задержан азербайджанский бизнесмен, который укрывался от Баку

Эльяс Шафиев, собкор 04:02

Правоохранительные органы Турции арестовали в Стамбуле некоего Диониса Шахолли, бизнесмена с албанским паспортом, занимающегося международными грузоперевозками. По информации газеты Habertürk, в полицию в отношении задержанного поступили жалобы на его действия, связанные с мошенничеством и вымогательством. Следствие выявило также наличие у Шахолли паспорта гражданина Российской Федерации на имя Хамзата Исмаилова. Впрочем, и это еще не все: как выяснила турецкая прокуратура, задержанный Дионис Шахолли на самом деле является обвиняемым в мошенничестве Азадом Исаевым, объявленным правоохранительными органами Азербайджана через Интерпол в международный розыск.

Отметим, что расследование в отношении этого человека ведут прокуратуры стамбульских районов Бакыркёй и Кючюкчекмедже. В ходе допроса в прокуратуре Кючюкчекмедже, он отверг обвинения в мошенничестве, но подтвердил, что имеет российское гражданство, и что паспорт этой страны он получил на имя Хамзата Исмаилова. Прокуратура Кючюкчекмедже направила в этой связи соответствующие запросы для проверки действительности российского паспорта задержанного, после чего он был доставлен в районный суд Кючюкчекмедже, который избрал для «Диониса Шахолли» мягкую меру пресечения, передав его под контроль полиции. Затем бизнесмен был допрошен в прокуратуре Бакыркёя, где ему были предъявлены обвинения в вымогательстве денег путем угроз. Несмотря на то, что «Шахолли» уверял следственные органы, что вернул своей бывшей любовнице Айше С.О. деньги, взятые у нее в долг, районный суд Бакыркёя на основании жалобы потерпевшей вынес решение о том, что задержанный до окончания выяснения обстоятельств должен находиться под арестом.

Однако еще раньше, в ходе допросов в прокуратуре и суде, выяснилось, что на самом деле задержанного зовут Азад Исаев, и он находится в международном розыске по обвинению в мошенничестве. И хотя «Дионис Шахолли» всячески это отрицал, он, то же время, признался на суде, что «с детства все его называют Азад». Сотрудники прокуратуры продемонстрировали суду схожесть фотографии гражданина Азербайджана Азада Исаева, выложенной на официальном сайте Интерпола, с внешностью «Диониса Шахолли», после чего турецкая прокуратура послала запрос в правоохранительные органы Азербайджана с отпечатками пальцев арестованного. В завершении, несколько штрихов, проливающих свет на личность разыскиваемого Интерполом Азада Исаева.