Скончался народный артист Азербайджана обновлено 11:07
Церемония прощания с народным артистом Азербайджана, лауреатом Государственной премии, кавалером ордена «Шохрат», известным актером театра и кино Рамизом Меликом пройдет сегодня в Баку в мечети Гейдара, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.
Рамиз Мелик будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения.
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14 декабря в возрасте 80 лет скончался народный артист Азербайджана, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Шохрат» Рамиз Мелик (Рамиз Агарза оглу Меликов). Об этом сообщили в пресс-службе Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.
Рамиз Меликов родился 4 августа 1943 года в Баку. В 1963 году поступил на факультет драмы и кино Азербайджанского государственного театрального института имени Мирзаги Алиева. Его преподавателями были Рза Тахмасиб, Тофик Кязымов, Мелик Дадашев.
С 1967 года актер Академического национального драматического театра. Помимо актерской деятельности, Р.Мелик выступал в качестве режиссера и ассистента режиссера при постановке ряда пьес.