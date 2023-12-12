Церемония прощания с народным артистом Азербайджана, лауреатом Государственной премии, кавалером ордена «Шохрат», известным актером театра и кино Рамизом Меликом пройдет сегодня в Баку в мечети Гейдара, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

Рамиз Мелик будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения.