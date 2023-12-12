Ничто не остановит Нетаньяху

Израиль продолжит военные действия против ХАМАС в секторе Газа до победы, невзирая на международное давление. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения военной базы на юге страны, передает Deutsche Welle.

«Мы продолжим до конца, до победы, до уничтожения ХАМАС, даже перед лицом международного давления. Ничто нас не остановит», - сказал премьер.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее заявил, что ХАМАС в секторе Газа находится на грани распада, а его боевики все чаще сдаются в плен.

По словам министра, израильские военные берут под контроль последние оплоты террористов на севере сектора, приближаясь к «переломному моменту».