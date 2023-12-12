Россия ищет главного украинского разведчика

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщает РБК-Украина.

Ведомство не указало, по какой именно статье разыскивается глава ГУ Украины. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - отмечается в базе МВД РФ.

Московский Лефортовский районный суд 21 апреля 2023 года заочно арестовал Буданова. Его обвинили виновным во взрыве на Крымском мосту и инкриминируют статьи Уголовного кодекса РФ «терроризм» и «незаконное использование оружия». Главу ГУР также объявили в международный розыск.