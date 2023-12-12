Сенат США проголосовал за рекордный оборонный бюджет

Агентство отметило, что его поддержали как демократы, так и республиканцы, избежав разногласий.

Большинство членов сената США поддержали проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год на рекордную сумму — $886,3 млрд, сообщает Reuters.

Законопроект состоит из 3,1 тыс. страниц и предполагает, что на оборону выделят $886,3 млрд — на 3% больше, чем в прошлом финансовом году. За документ проголосовали 87 из 100 сенаторов, 13 выступили против.

Проект, который назвали «компромиссным», предусматривает в том числе: повышение заработной платы военнослужащим на 5,2%; запрет на закупку аккумуляторов у ряда компаний, поскольку обе партии «забили тревогу по поводу потенциальных угроз безопасности»; укрепление партнерства США и Тайваня для «улучшения оборонных возможностей» региона и содействия мирным отношениям с Китаем.

Документ направят на рассмотрение в палату представителей, а после одобрения итоговый проект подпишет президент США Джо Байден.