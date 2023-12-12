Перед визитом в Израиль советник Байдена встретился с саудовским кронпринцем

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом ситуацию на Ближнем Востоке во время поездки в регион. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

«Они обсудили несколько двусторонних и региональных вопросов, включая усилия по созданию условий для установления устойчивого и длительного мира между израильтянами и палестинцами. Они также обсудили гуманитарную ситуацию в секторе Газа, в том числе меры по увеличению потока критически важной помощи», - указано в сообщении.

Помощник Байдена и кронпринц уделили внимание «углублению двусторонних отношений в сфере безопасности, торговли, исследования космоса и передовых технологий, в том числе открытых сетей радиодоступа (O-Ran)».

14 декабря Салливан посетит Израиль. Запланированы его встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, представителями кабинета министров. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Салливан обсудит в Израиле вопросы, касающиеся открытия дополнительного контрольно-пропускного пункта «Керем-Шалом» для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа. Как указал Кирби, помощник президента США также обсудит в Израиле «следующую фазу военной кампании» Израиля.